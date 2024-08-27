Manisa’da ruhsatsız silahlar ve yasaklı ırk köpek ele geçirildi!

Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda 4 ruhsatsız silah ve bir yasaklı ırk köpek ele geçirildi.

Olayın detayları

Şehzadeler İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Aşağıçobanisa Mahallesi’ndeki bir evde yaptıkları aramada, 1 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız tüfek ve 1 yasaklı ırk köpek buldu. Operasyon, alınan ihbar üzerine gerçekleştirildi.

Para cezası kesildi

Olayla ilgili olarak M.Ç. (52) ve M.P. (40) isimli şahıslar gözaltına alındı. Yapılan işlemlerin ardından iki şüpheli serbest bırakıldı. Ancak, M.P.’ye yasaklı ırk köpek bulundurmaktan dolayı idari para cezası kesildi.