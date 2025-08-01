UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turunda mücadele edecek olan Beşiktaş ve İstanbul Başakşehir'in maç programı açıklandı. Türkiye’yi Avrupa’da temsil edecek iki takımın rakipleri ve karşılaşma tarihleri netleşti.



Beşiktaş İrlanda yolcusu

Temsilcimiz Beşiktaş, bu turda İrlanda ekibi St. Patrick's ile karşı karşıya gelecek. İlk maç deplasmanda, rövanş ise İstanbul’da oynanacak.

7 Ağustos Perşembe, 21.45: St. Patrick's - Beşiktaş (Tallaght Stadyumu)

14 Ağustos Perşembe, 21.00: Beşiktaş - St. Patrick's (Tüpraş Stadyumu)

Başakşehir, Viking deplasmanında

İstanbul Başakşehir ise Norveç temsilcisi Viking ile eşleşti. İlk maç Norveç’te, rövanş ise İstanbul’da oynanacak.

7 Ağustos Perşembe, 20.00: Viking - İstanbul Başakşehir (Viking Stadyumu)

13 Ağustos Çarşamba, 19.00: İstanbul Başakşehir - Viking (Başakşehir Fatih Terim Stadyumu)