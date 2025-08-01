Karşıyaka’da izinsiz moloz ve atık dökümüne geçit verilmiyor

Karşıyaka Belediyesi, çevre kirliliğini önlemek, kent estetiğini korumak ve düzeni sağlamak amacıyla izinsiz moloz, mobilya ve karton atığı döken kişi ve işletmelere yönelik denetimlerini artırdı. Temizlik İşleri Müdürlüğü ile Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin koordineli biçimde yürüttüğü saha denetimlerinde, çevreye gelişigüzel atık bırakanlara Kabahatler Kanunu kapsamında cezai işlem uygulandı.

Yedi ayda 100’ü aşkın kişiye ceza kesildi

Belediye ekipleri, son yedi aylık süreçte gerçekleştirilen kontrollerde 100’ün üzerinde kişi ve işletmeye idari yaptırım uyguladı. Yapılan son saha denetimlerinde de izinsiz döküm yaptığı belirlenen şahıslar tespit edildi. Kabahatler Kanunu doğrultusunda uygulanan cezalar, ilgili kişilere resmi olarak tebliğ edildi.

Belediye, kurallara uymayanları uyarıyor

Yetkililer, özellikle inşaat molozu ve evsel eşya atıklarının yalnızca belirlenen gün ve saatlerde, uygun biçimde dışarı çıkarılması gerektiğini hatırlattı. Bu kurallara uymayanlara yönelik cezai yaptırımların artarak süreceği vurgulandı. Denetimlerin kent genelinde aralıksız şekilde devam edeceği belirtildi.

Başkan Ünsal: “Karşıyaka hepimizin ortak evi”

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, izinsiz döküm yapanlara karşı taviz verilmediğini belirterek, “Karşıyaka hepimizin ortak evi, bu kenti korumak hepimizin ortak sorumluluğu. Gelişigüzel bırakılan moloz, mobilya ve karton atıkları yalnızca görüntü kirliliği yaratmakla kalmıyor; halk sağlığını da tehdit ediyor” dedi.

Ceza uyarılarına rağmen ihlaller sürüyor

Belediye tarafından yapılan çok sayıda uyarıya rağmen çevre kurallarına uymayan kişi ve işletmelerin olduğu tespit edildi. Bu doğrultuda Karşıyaka Belediyesi, kurallara aykırı davrananlara yönelik hukuki süreçleri uygulamaya devam ediyor.

Denetimler düzenli ve yaşanabilir kent hedefliyor

Temizlik ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Karşıyaka'nın daha yaşanabilir ve temiz bir kent olması için çalışmalarını sürdürüyor. Belediyenin uygulamaya koyduğu denetim politikalarıyla birlikte, çevre bilincinin yaygınlaştırılması ve halk sağlığının korunması amaçlanıyor.

Vatandaşlara iş birliği çağrısı yapıldı

Başkan Ünsal, açıklamasının devamında, “Temiz, düzenli ve yaşanabilir bir Karşıyaka için hep birlikte mücadele etmeyi sürdüreceğiz. Vatandaşlarımızdan da bu konuda duyarlı olmalarını, izinsiz dökümlere karşı farkındalık göstermelerini bekliyoruz” ifadelerini kullandı.