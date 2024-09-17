Ajax'a sakatlığı bulunana Steven Berghuis'ten kötü haber geldi. Teknik direktör Francesco Farioli, Berghuis'in sakatlığı nedeniyle bir ay formasından uzak kalacağını söyledi.

Ajax, UEFA Avrupa Ligi'nde ilk maçta gelecek hafta perşembe günü sahasında temsilcimiz Beşiktaş'ı konuk edecek. 32 yaşındaki futbolcu, sakatlığı nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek. Hollanda ekibi, UEFA Avrupa Ligi'nde bir diğer temsilcimiz Galatasaray'ın da rakibi. Hollanda ekibi, Galatasaray ile 30 Ocak'ta karşılaşacak.