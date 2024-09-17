Orhan Saka Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu kura çekimi, futbol camiasının önemli isimlerinin katılımıyla gerçekleşti. TFF 1. Başkan Vekili ve Süper Lig’den Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mecnun Otyakmaz, TFF 2. ve 3. Lig Kulüplerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Murat Şahin, Ziraat Bankası Kurumsal İletişim Müdürü Erdinç Erdoğan, TFF Sportif İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Özcan Şepik ve TFF Protokol Direktörü Mustafa Baltacı ile kulüp başkanları ve temsilcilerinin yer aldığı törende, kura çekimine TFF Lig Yönetimi Direktörü Besim Yalçın da eşlik etti.

Kura çekiminde, 1. Eleme Turu’nu geçmeyi başaran 16 takımın yanı sıra, Nesine 2. Lig’den 18 ve Nesine 3. Lig’den 30 olmak üzere toplam 64 takım mücadele edecek. Müsabakalar, tek maç eleme usulüne göre 8, 9 ve 10 Ekim tarihlerinde oynanacak. Maçların programı ise ilerleyen günlerde açıklanacak. Kura sonucunda küçük numarayı çeken takımlar ev sahibi olacak ve galip gelen 32 takım bir üst tura yükselecek.

İşte kura sonuçları ve eşleşmeler:

Türk Metal 1963 - Pazarspor

Bulvarspor - İnegölspor

Kilis Belediyespor - Balıkesirspor

Kahramanmaraşspor - Çorluspor 1947

Kolibri Ağrı 1970 - Arnavutköy Belediyespor

Uşakspor - Bursaspor

Muğlaspor - Sarıyer

Niğde Belediyespor - Motolux 68 Aksarayspor

Erciyes 38 - Orduspor 1967

23 Elazığ FK vs. Polatlı 1926

Osmaniyespor FK vs. Diyarbekirspor

Bitlis Özgülderespor vs. Onuksports Kelkit Hürriyetspor

Altay vs. Karaman FK

Karabük İdmanyurdu - Bursa Nilüfer FK

Giresunspor - Viranşehir Belediyespor

Tuzlaspor - Tire 2021 FK

Büyükçekmece Tepecikspor - Serik Belediyespor

Etimesgut Belediyespor - Şırnak Petrolspor

Fatsa Belediyespor - Silifke Belediyespor

Smart Holding Çayelispor - Yeşil Yalova FK

Fethiyespor - Düzce Cam Düzcespor

Amasyaspor FK - Bucak Belediye Oğuzhanspor

Nazillispor - Somaspor

Yozgat Belediyesi Bozokspor - Kırklarelispor Futbol

Ankara Demirspor - Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor

Adıyaman FK - Afyonspor

Artvin Hopaspor - Belediye Derincespor

Zonguldak Kömürspor - Kırıkkale Futbol

Beykoz İshaklı Spor Faaliyetleri - Mardin 1969

Küçükçekmece Sinopspor - Altınordu

Bayburt Özel İdarespor - Bergama Sportif Faaliyetler

Ergene Velimeşespor - Çankayaspor

Ziraat Türkiye Kupası'nın 2. Eleme Turu, heyecanlı ve çekişmeli mücadelelere sahne olacak. Takımlar, bir üst tura yükselmek için büyük bir mücadele verecek.