Orhan Saka Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu kura çekimi, futbol camiasının önemli isimlerinin katılımıyla gerçekleşti. TFF 1. Başkan Vekili ve Süper Lig’den Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mecnun Otyakmaz, TFF 2. ve 3. Lig Kulüplerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Murat Şahin, Ziraat Bankası Kurumsal İletişim Müdürü Erdinç Erdoğan, TFF Sportif İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Özcan Şepik ve TFF Protokol Direktörü Mustafa Baltacı ile kulüp başkanları ve temsilcilerinin yer aldığı törende, kura çekimine TFF Lig Yönetimi Direktörü Besim Yalçın da eşlik etti.
Kura çekiminde, 1. Eleme Turu’nu geçmeyi başaran 16 takımın yanı sıra, Nesine 2. Lig’den 18 ve Nesine 3. Lig’den 30 olmak üzere toplam 64 takım mücadele edecek. Müsabakalar, tek maç eleme usulüne göre 8, 9 ve 10 Ekim tarihlerinde oynanacak. Maçların programı ise ilerleyen günlerde açıklanacak. Kura sonucunda küçük numarayı çeken takımlar ev sahibi olacak ve galip gelen 32 takım bir üst tura yükselecek.
İşte kura sonuçları ve eşleşmeler:
- Türk Metal 1963 - Pazarspor
- Bulvarspor - İnegölspor
- Kilis Belediyespor - Balıkesirspor
- Kahramanmaraşspor - Çorluspor 1947
- Kolibri Ağrı 1970 - Arnavutköy Belediyespor
- Uşakspor - Bursaspor
- Muğlaspor - Sarıyer
- Niğde Belediyespor - Motolux 68 Aksarayspor
- Erciyes 38 - Orduspor 1967
- 23 Elazığ FK vs. Polatlı 1926
- Osmaniyespor FK vs. Diyarbekirspor
- Bitlis Özgülderespor vs. Onuksports Kelkit Hürriyetspor
- Altay vs. Karaman FK
- Karabük İdmanyurdu - Bursa Nilüfer FK
- Giresunspor - Viranşehir Belediyespor
- Tuzlaspor - Tire 2021 FK
- Büyükçekmece Tepecikspor - Serik Belediyespor
- Etimesgut Belediyespor - Şırnak Petrolspor
- Fatsa Belediyespor - Silifke Belediyespor
- Smart Holding Çayelispor - Yeşil Yalova FK
- Fethiyespor - Düzce Cam Düzcespor
- Amasyaspor FK - Bucak Belediye Oğuzhanspor
- Nazillispor - Somaspor
- Yozgat Belediyesi Bozokspor - Kırklarelispor Futbol
- Ankara Demirspor - Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor
- Adıyaman FK - Afyonspor
- Artvin Hopaspor - Belediye Derincespor
- Zonguldak Kömürspor - Kırıkkale Futbol
- Beykoz İshaklı Spor Faaliyetleri - Mardin 1969
- Küçükçekmece Sinopspor - Altınordu
- Bayburt Özel İdarespor - Bergama Sportif Faaliyetler
- Ergene Velimeşespor - Çankayaspor
Ziraat Türkiye Kupası'nın 2. Eleme Turu, heyecanlı ve çekişmeli mücadelelere sahne olacak. Takımlar, bir üst tura yükselmek için büyük bir mücadele verecek.