Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan kararnameyle Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız, Bursa Valiliği'ne atanırken, yerine Bursa Valisi Mahmut Demirtaş getirildi.

Jandarma Genel Komutanlığı'ndaki yenilikler

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, yaş haddinden emekliliğe ayrıldı ve yerine Orgeneral Ali Çardakcı atandı. Ayrıca, Jandarma Genel Komutanlığı'nda 6 general bir üst rütbeye terfi ederken, 16 albay generalliğe yükseldi.

İzmir'de jandarma ve sahil güvenlikte değişiklikler

İzmir İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Osman Kılıç, Jandarma Genel Komutanlığı emrine alınırken, yerine Erzurum İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Metin Düz atandı. Bornova Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Uğur Özmen, Siirt İl Jandarma Komutanlığı'na atanırken, yerine Isparta İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İlker Şimşek getirildi. Yenifoça Jandarma Komando Terörle Mücadele Hareket Okulları Komutanı Tuğgeneral Ayhan Aydın ise İstanbul Jandarma Komando Tugay Komutanlığı'na atandı.

Sahil güvenlikte terfiler ve atamalar

Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Ahmet Kendir Koramiralliğe terfi ederken, Sahil Güvenlik Komutan Yardımcısı Tuğamiral Cengiz Ünver Tümamiralliğe yükseldi. Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanı Tuğamiral Serkan Tezel, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı'na atanırken, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Tuğamiral Tayfun Paşaoğlu, Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı'na getirildi.