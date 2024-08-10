2002-2021 sezonunda, Süper Lig’de Hatayspor forması giyen Aaron Boupendza, burada gösterdiği başarılı performansın ardından 4.25 milyon Euro bedelle Katar’ın Al-Arabi SC takımına transfer olmuştu. Bu süreçte, yetenekleri ve golcülüğü ile geniş bir takipçi kitlesine ulaşan Boupendza, Arap takımında da dikkat çekmişti.

MLS’den ayrıldı, Beşiktaş’a önerildi

Son olarak MLS liginde mücadele eden Aaron Boupendza, mevcut kulübünden bedelsiz olarak ayrıldı. Menajeri, tecrübeli forveti Beşiktaş’a önerdi. Boupendza’nın Beşiktaş’la ilgili gelişmeler hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmasa da, transferin gerçekleşme ihtimali, taraftarlar ve kulüp yetkilileri arasında heyecan yarattı.

Boupendza'nın performansı merakla bekleniyor

Boupendza'nın Beşiktaş’a transferi, kulübün forvet hattına önemli bir katkı sağlayabilir. Hatayspor’daki başarılı performansı ve Al-Arabi SC’deki tecrübesi, Boupendza’yı Beşiktaş’ın hücum gücünü artırabilecek önemli bir oyuncu yapıyor. Taraftarlar, Boupendza’nın yeniden Süper Lig’e dönmesini ve Beşiktaş forması altında nasıl bir performans sergileyeceğini merakla bekliyor.