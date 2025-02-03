Beşiktaş Belediyesi’ne yönelik “rüşvet” ve “irtikap” suçlamalarıyla yürütülen davada yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul 31. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada savcılık mütalaasını açıkladı. Savcı, aralarında eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar’ın da bulunduğu 7 sanığın zincirleme şekilde “görevi kötüye kullanmak” suçundan 4 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

Para vermeyenlerin evrakları onaylanmadı

Savcılık mütalaasında, imar başvurularının onaylanması için bağış adı altında iş sahiplerinden para talep edildiği öne sürüldü. Belgelerde, başvuruların Beşiktaş Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ne ulaştığı, ancak evrakı eksiksiz olan kişilerin dahi işlemlerinin Hüseyin Avni Sipahi’nin danışmanı Uğur Şahin tarafından durdurulduğu ifade edildi. Başvuru sahiplerinin, imar evraklarının onaylanması için Beşiktaş Belediyesi Beltaş Vakfı’na bağış yapmaya zorlandıkları belirtildi.

Sanıklar için istenen cezalar

Açıklanan mütalaaya göre;

Murat Hazinedar, Hüseyin Avni Sipahi, Rifat Örnek, Mürvet Günday, Selçuk Bartınlı, Çetin Kırışgil ve Mustafa Sarı için 10 ay 15 gün ila 4 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezaları talep edildi.

Diğer 9 sanık hakkında ise yeterli delil bulunmadığı gerekçesiyle beraat istendi.

Mahkeme duruşmayı erteledi

Mahkeme, sanık avukatlarına savunmalarını hazırlamaları için süre vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.