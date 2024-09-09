Beşiktaş, Alex Oxlade-Chamberlain ile yollarını ayırma kararı alarak İngiliz oyuncuyu Adana Demirspor'a önerdi.

Transfer yasağının kalkması gerekiyor

A Spor'un aktardığı bilgilere göre, Beşiktaş'ın bu teklifi menajerler aracılığıyla Adana Demirspor'a iletildi. Ancak, Adana Demirspor'un bu transfer hamlesini gerçekleştirebilmesi için transfer tahtasını açması gerekiyor. Eğer transfer tahtasını açabilirse, Adana Demirspor'un bu teklifi değerlendirmesi ve Oxlade-Chamberlain için bir hamle yapması bekleniyor.

İngiliz oyuncu Alex Oxlade-Chamberlain'in Beşiktaş ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor ve oyuncunun güncel piyasa değeri 4,2 milyon Euro olarak belirtiliyor.