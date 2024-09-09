Ege Üniversitesi Merkez Kütüphanesi, Türk Tarih Kurumu’nun bağışladığı bin 200’ün üzerinde kitabı içeren “Türk Tarih Kurumu 100. Yıl Kitaplığı” ile bilgi dünyasına kapılarını açtı. Akademisyenler, öğrenciler ve araştırmacılar için büyük bir kaynak oluşturacak kitaplık, düzenlenen törenle hizmete girdi. Açılışa Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, rektör yardımcıları, Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Yunus Pustu, senato üyeleri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

“Kütüphaneler en değerli hazine”

Açılışta konuşan Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, kütüphanelerin bilgi çağında da toplumların en değerli hazinesi olduğunu vurguladı. Budak, “Üniversitemizin kalbi konumundaki kütüphanemiz, 7/24 hizmet veren, 300 binden fazla basılı eser ve milyonlarca elektronik kaynağa erişim sunan, ülkemizin en büyük dijital kütüphanelerinden biridir. Türk Tarih Kurumu’nun bağışı, kültürel mirasımızı geleceğe taşıyacak çok değerli bir katkıdır. Bu nadide eserlerin, öğrencilerimiz ve araştırmacılarımız için yeni ufuklar açmasını temenni ediyorum” dedi.

Türk Tarih Kurumu’ndan büyük destek

Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Yunus Pustu, kurumun 1931 yılında Atatürk’ün himayesinde kurulduğunu ve sosyal bilimler alanında önemli faaliyetler yürüttüğünü belirtti. Pustu, “Bugün Ege Üniversitesi’ne bin 200 kitabımızı bağışlayarak 12. üniversite kütüphanemizi açmış bulunuyoruz. Bu iş birliği, tarihimizin ve kültürel mirasımızın akademik dünyada daha da yaygınlaşmasına katkı sağlayacaktır,” dedi.

Konuşmaların ardından, kütüphanenin açılışı kesilen kurdele ile yapıldı. “Türk Tarih Kurumu 100. Yıl Kitaplığı”, öğrenci ve akademisyenlere değerli kaynaklara erişim imkânı sunarken, Türk tarihinin zenginliğini ve kültürel mirasını gelecek nesillere taşımayı amaçlıyor.