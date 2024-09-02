Beşiktaş’ın efsanevi futbolcularından Hüsnü Savman, sadece futbol kariyeriyle değil, aynı zamanda gizli bir istihbaratçı olarak da tarihe geçti. "Baba Hüsnü" olarak tanınan Savman, Beşiktaş’ın ilk “baba” lakaplı futbolcusu ve aynı zamanda kulüp tarihinin ilk milli oyuncusuydu. Ancak, onun hayatı futbol sahalarının ötesine uzanan çarpıcı bir hikaye barındırıyor.

Gizli bir görev: Konstantin Shchegotsky'nin angajmanı

1930'lu yıllarda Hüsnü Savman, sadece bir futbolcu değil, aynı zamanda Türk istihbaratının önemli bir parçasıydı. Savman, Ukrayna asıllı ünlü futbolcu Konstantin Shchegotsky'i Türk istihbaratı için angaje etti. Shchegotsky'nin, Dinamo Kiev ve SSCB milli takımında önemli bir oyuncu olduğu biliniyor.

1938 yılında, Shchegotsky'nin Türk istihbaratına çalışmaya başladığı ortaya çıktı. Shchegotsky, Beşiktaşlı futbolcu Hüsnü Savman tarafından angaje edildiğini KGB sorgusunda itiraf etti. Savman, Shchegotsky’i İstanbul'daki bir genelevde düzenlediği bir tuzağın ardından şantaj ve yüksek miktarda para ile Türk istihbaratına kazandırdı.

Futbolun ötesinde: İstihbarat ve şantaj

Bu ilginç hikaye, Beşiktaş camiasında genellikle Süleyman Seba’nın istihbaratçı kimliğiyle bilinen yüzünü gölgede bırakıyor. Ancak Baba Hüsnü'nün de bu alandaki katkıları unutulmamalı. Futbolun sadece bir spor olmadığını, aynı zamanda birçok farklı yönü ve derinliği olduğunu gösteren bu olay, spor dünyasında nadir rastlanan bir örnek olarak kayıtlara geçti.

Hüsnü Savman’ın hem futbolculuk kariyerindeki başarıları hem de istihbaratçı kimliği, ona unutulmaz bir yer kazandırıyor. Ruhu şad olsun