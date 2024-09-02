Düşüş anında, kinetik enerji hem hızla hem de yüzey alanıyla ilgili olarak değişir. Kinetik enerji formülü şu şekildedir:

e=12⋅m⋅v2e = \frac{1}{2} \cdot m \cdot v^2e=21​⋅m⋅v2

Burada, mmm kütle, vvv ise hızdır. Kütle azaldıkça kinetik enerji azalır. İnsan ve böcek arasındaki farkı inceleyelim:

İnsan: e(i)=12⋅100 kg⋅(20 m/s)2=20,000 Je(i) = \frac{1}{2} \cdot 100 \text{ kg} \cdot (20 \text{ m/s})^2 = 20,000 \text{ J}e(i)=21​⋅100 kg⋅(20 m/s)2=20,000 J Böcek: e(b)=12⋅0.001 kg⋅(20 m/s)2=0.2 Je(b) = \frac{1}{2} \cdot 0.001 \text{ kg} \cdot (20 \text{ m/s})^2 = 0.2 \text{ J}e(b)=21​⋅0.001 kg⋅(20 m/s)2=0.2 J

Bu hesaplamalara göre, insanın kinetik enerjisi böceğin kinetik enerjisinin 100,000 katı kadar büyüktür:

e(i)/e(b)=100,000e(i) / e(b) = 100,000e(i)/e(b)=100,000

Bu büyük fark, insanların düşüşlerinde yaşanabilecek tehlikeleri ortaya koyarken, böceklerin düşüşleri daha az risklidir. Hesaplamalarda bazı faktörler, örneğin hava direnci, ihmal edilmiştir. Gerçek değerler, bu hesaplamalardan daha büyük bir fark gösterebilir.