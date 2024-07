Beşiktaş'ın yeni transferi Gabriel Paulista, Slovenya kampında medya ile paylaştığı açıklamalarda takımına ve hedeflerine dair önemli mesajlar verdi. Paulista, "Çok iyi hissediyorum. Beşiktaş'ta olduğum için mutluyum. Günler iyi geçiyor. Adaptasyon sürecim devam ediyor. İstanbul çok güzel, doğduğum şehir Sao Paulo'ya benziyor. Beşiktaş'ın büyüklüğünü anlatmaya gerek yok. Beşiktaş'ın hak ettiği başarıları kazanması için elimizden geleni yapacağız" şeklinde konuştu.

"Kendi hikayemi yazmak istiyorum"

Brezilyalı stoper, teknik direktör Sergen Yalçın'ın da etkisiyle takıma hızlı bir şekilde adapte olmaya çalıştığını belirtirken, "Zago'nun kariyerini biliyorum, takip ettiğim biriydi, burada büyük başarılar elde etti. Ben de onun gibi kupalar kazanmak, kendi hikayemi yazmak istiyorum. Her gün adım adım çalışıp kupalar kazanan biri olmak istiyorum" diye ekledi.

"Lider bir oyuncuyum"

Kariyeri boyunca çalışkan bir oyuncu olduğunu vurgulayan Gabriel Paulista, "Takımlarda hep ilk 11 oynadım. Yine büyük bir takımdayım. Bireysel olarak bir oyuncunun kendini anlatması zor. Kendimi geliştirmek için çalışan bir oyuncuyum. Tecrübelerimi gençlere aktarıyorum. Saha içinde ve dışında lider bir oyuncuyum. Bunu da göstermek istiyorum burada" ifadelerini kullandı.

"Beşiktaş mücadele etmesi gereken bir takım"

Beşiktaş'a transfer olmanın getirdiği baskı ve beklentilere de değinen Paulista, "Her zaman baskı vardır büyük takımlarda. Özellikle yeni gelen oyunculara her zaman başarı baskısı vardır, bu da normal. Beklentilerin farkındayım. Kalitemi ve tecrübemi göstermek istiyorum. Beşiktaş her zaman başarı için mücadele etmesi gereken bir takım. Her zaman buna odaklanarak kendi tecrübelerimi, kazanma ruhumu yansıtmak istiyorum" dedi.

"Yüzde yüz hırsla savaşacağım"

Son olarak taraftarlara seslenen Gabriel Paulista, "Taraftara şunu söyleyebilirim, sahada asla kazanma isteğini kaybeden bir oyuncu görmeyecekler. Kariyerim boyunca oynadığım takımlarda bunu gösterdim. Kazanmak için her zaman yüzde yüz hırsla savaşacağım" diyerek sözlerini noktaladı.