Beşiktaş, Cher Ndour’un kiralık transferi konusunda PSG ve oyuncu ile her konuda anlaşma sağladı. Ndour, özel bir uçakla bugün saat 20.55'te Sabiha Gökçen Havalimanı'na indi. Havalimanında Beşiktaşlı taraftarlar tarafından coşkuyla karşılanan Cher Ndour, ardından konaklayacağı otele özel bir araçla geçti.

Cher Ndour'un yarın sağlık kontrolünden geçmesi ve sonrasında Beşiktaş ile resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor. Yeni transferin, siyah-beyazlı renklere katılmasıyla Beşiktaş’ın orta saha seçenekleri güçlenecek.