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Kaza sonrası, yol temizleme çalışmalarının ardından trafik akışı tekrar normale döndü. Yetkililer, kaza ile ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

Kaza nın bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, sürücü Abdülkerim Çakmak'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Çakmak'ın cenazesi, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olay, Abdülkerim Çakmak (27) yönetimindeki 06 AC 236 plakalı minibüsün Gediz Kavşağı'nda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu gerçekleşti. Minibüs, yol kenarındaki trafik uyarı levhaları ve aydınlatma direğine çarparak takla attı. Çarpmanın etkisiyle levhalar ve direk yola devrildi.

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