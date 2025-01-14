Yeniden Refah Partisi'nde yaşanan istifalar hız kesmeden devam ediyor. Karabük İl Genel Meclisi Üyesi Abidin Ertekin ve Şehzadeler İlçe Başkanı Akın Atçı, partisinden istifa ettiğini açıkladı. Abidin Ertekin, düzenlenen bir törenle AK Parti’ye katıldı.

28 Ağustos 2024 tarihinde Yeniden Refah Partisi'nin Şehzadeler İlçe Başkanlığı'na atanan Akın Atçı, kısa süre sonra istifa ederek partisiyle yollarını ayırdı. Ertekin ise AK Parti'nin Karabük İl Başkanlığı'nda yapılan törenle partisine katıldı ve rozetini AK Parti Karabük İl Başkanı Ferhat Salt taktı.

"Mevlam neylerse güzel eyler”

Akın Atçı “Kamu oyunun bilgisine. İşlerimin yoğunluğundan dolayı Yeniden Refah partisi Şehzadeler ilçe Başkanlığından parti üyeliğinden istifa ediyorum Bu süreçte maddi manevi yanımda olan tüm dostlara teşekkür ederim.. Mevlam neylerse güzel eyler.” şeklinde açıklamada bulundu.

Abidin Ertekin, AK Parti'nin ülke kalkınması ve millet refahı için gece gündüz çalıştığını ifade ederek, Karabük ve ülke için en iyi şekilde hizmet etmeye devam edeceğini vurguladı.