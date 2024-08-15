Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Samsunspor'u 2-0 geçerek lige iyi bir başlangıç yapan Beşiktaş'ın birçok futbolcusuna teklif geliyor. Geçen sezon devre arasında Legia Varşova'dan 10 milyon Euro'ya transfer edilen Ernest Muçi'ye Arabistan'dan teklif yağıyor. Beşiktaş yeni teknik direktörü Giovanni Van Bronckhorst'un ilk 11'de düşünmediği ve fiziksel yetersizliğinden ötürü eksik olarak gördüğü Muci'nin ayrılmasına onay verdiği ifade edildi.

Arnavut futbolcu ayrılmaya sıcak bakıyor

Arnavut milli oyuncunun ise oynayabileceği bir takıma gitmek istediği ve beklentisini karşılaması durumunda Arabistan'da oynamaya sıcak baktığı öğrenildi. Önümüzdeki günlerde resmi teklifin gelmesini bekleyen Beşiktaş yönetimi ise Muci'nin gitmesine izin verecek.