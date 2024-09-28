Beşiktaş, Libyalı futbolcusu Al Musrati'nin, 26 Eylül 2024 tarihinde UEFA Avrupa Ligi'nde Ajax'a karşı oynanan maçta yaşadığı sakatlık hakkında açıklama yaptı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, sol kasığında ağrı hissettiği için oyuna devam edemeyen Al Musrati’nin yapılan MR görüntülemesinde, sol uyluk üst iç adalesinde (adductor longus) gerilme ve ödem tespit edildi.

Beşiktaş, futbolcunun tedavisine kulüp sağlık ekibi tarafından başlandığını duyurdu. Al Musrati’nin sahalara ne zaman döneceği henüz netlik kazanmazken, tedavi sürecinin yakından takip edileceği belirtildi.