Trendyol 1. Lig'de heyecan dolu bir karşılaşma daha önümüzde! Esenler Erokspor, 29 Eylül Pazar günü saat 19.00'da Pendikspor'u Esenler Erokspor Stadyumu'nda konuk ediyor. Her iki takım da sezonun kritik anlarına yaklaşırken, bu maçta galibiyet hedefliyor.

Maç detayları:

Tarih: 29 Eylül 2024

Saat: 19.00

Kanal: beIN SPORTS MAX 1

Stadyum: Esenler Erokspor Stadyumu

Hakem: Yiğit Arslan

Yan Hakemler: Kadir Beyaz, Kadir Akıllı

Takımların durumu:

Esenler Erokspor, sezonun başından beri ortaya koyduğu performansla dikkat çekiyor. Taraftarının desteğiyle evinde oynayacağı bu önemli maçta, üç puanı hedefliyor. Pendikspor ise son haftalarda form yakalamış ve kendine güven kazanmaya başlamış durumda. Her iki takım da bu karşılaşmada galibiyet almak için sahaya çıkacak.