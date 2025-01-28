Beşiktaş’ta gönderilecek oyuncular arasında yer alan Alex Oxlade-Chamberlain için sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı. Ada basınından The Sun, Leeds United’ın 30 yaşındaki İngiliz oyuncuyla ilgilendiğini duyurdu. Championship'te mücadele eden Leeds, Ocak transfer dönemi kapanmadan önce tecrübeli yıldızı kadrosuna dahil etmek için harekete geçti.

Beşiktaş'taki performansı

Bu sezon Beşiktaş formasıyla 6 maça çıkan Chamberlain, Fenerbahçe’ye karşı oynanan ve Beşiktaş’ın 1-0 kazandığı derbide takımının galibiyet golünü kaydederek dikkatleri üzerine çekmişti. Ancak genel performansı beklentilerin altında kalan yıldız oyuncu, teknik heyetin yeni sezon planlamasında yer almıyor.

Leeds United’ın listesinde

Premier Lig’e dönme hedefiyle kadrosunu güçlendirmeye çalışan Leeds United, Alex Oxlade-Chamberlain gibi deneyimli bir ismi transfer ederek orta saha hattını güçlendirmek istiyor. Chamberlain'in, İngiltere’de yeniden forma giyme ihtimali, futbol kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.