Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa, Suriye'nin başkenti Şam'da Heyet Tahrir Şam (HTŞ) lideri Muhammed El Golani (Ahmed El Şara) ile görüştü. Filistin Başbakanlığı'ndan ziyarete ilişkin yapılan yazılı açıklamaya göre, Başbakan Mustafa, Beşar Esad'ın devrilmesinin ardından Suriye'yi ziyaret eden Filistinli ilk yetkili oldu.

Başbakan Muhammed Mustafa, Şam'da bir araya geldiği Muhammed El Golani'ye Filistin Yönetimi lideri Mahmud Abbas'ın selamlarını iletti.

Ziyaretin amacının Filistin'in Suriye yönetimi ve halkına desteğini teyit etmek ve Suriye'deki Filistinli mültecilerin durumuyla ilgili koordinasyonu ele almak olduğu ifade edildi.

Filistin'in Suriye'nin toprak bütünlüğüne verdiği desteği vurgulayan Mustafa, Filistin ve Suriye halkları arasındaki köklü kardeşlik ilişkilerine de dikkat çekti.

“Suriye, Arap Birliği’ndeki konumuna dönmeli”

Suriye'nin halihazırdaki zorlukları aşarak geleceğini inşa etmesinden umutlu olduklarını dile getiren Filistin Başbakanı Mustafa, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Suriye bizim için önemli bir ülkedir, davamıza da destekçidir. Bizler de ülkenin istikrara kavuşması ve kalkınması için Suriye'ye yönelik uluslararası yaptırımların kaldırılmasını ısrarla talep ediyoruz. Suriye'nin Arap Birliği'ndeki konumuna da dönmesini istiyoruz”

Mustafa, İsrail işgaline karşı Arap ülkelerinin istikrar ve kalkınmalarından güç aldıklarını söyledi. Suriye'nin toprak bütünlüğü ve ulusal birliğine desteklerinin altını çizen Mustafa, Filistin'in de toprak bütünlüğüne haiz bağımsız bir devlet olma hakkı bulunduğunu ifade etti.