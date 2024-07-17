Beşiktaş'taki "Masquerade" gece kulübünde 29 kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin dokuz sanığın yargılandığı davada, iki tutuklu sanığın tahliyesine karar verildi.

Mahkeme süreci ve tahliyeler

İstanbul Beşiktaş’ta, Gayrettepe Mahallesi’nde bulunan “Masquerade” gece kulübünde 2 Nisan’da çıkan ve 29 kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin dokuz sanığın yargılandığı dava bugün (17 Temmuz 2024) İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi’nde Marmara Cezaevi karşısındaki duruşma salonunda başladı. Duruşmaya sanıklar, taraf avukatları ve yangında hayatını kaybedenlerin yakınları katıldı.

Mahkeme, tutuklu sanıklar Dursun Çelik ve İbrahim Bildirici’nin adli kontrol kararıyla tahliyesine karar verdi. Diğer sanıklar İsmet Şen, Şahzade Şekergümüş, Çağatay Altunel, Kahraman Erdem ve Mehmet Memduh Ceylan’ın tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.

Sanıkların savunmaları ve mahkeme detayları

Sanıklardan Çağatay Altunel, savunmasında, “Biz de işi bitirmek için acele ediyorduk. Bu olay takdir-i ilahidir. Affınıza sığınıyorum” dedi. Yangının olduğu gece tadilat işleriyle ilgili bazı eksikliklerin olduğunu belirten Altunel, belediyeye başvurularına rağmen seçim döneminde oldukları için izin alamadıklarını ve tadilatı kendilerinin yaptığını ifade etti.

Sanıklardan Şahzade Şekergümüş ise, yangın günü personelin işletmede toplandığını, ancak tadilat sırasında yangın güvenliği ile ilgili denetimlerin yapılmadığını söyledi. Şekergümüş, işletmenin sigortasının olduğunu ancak yangın poliçesinin bulunmadığını da ekledi.

İtfaiye raporu ve ruhsat devir işlemleri

Müşteki avukatları, sanık Şekergümüş’e yangın poliçesinin olup olmadığını, tadilat sırasında belediyenin denetim yapıp yapmadığını sordu. Şekergümüş, tadilat sırasında denetim olmadığını ve belediyenin seçim dönemi nedeniyle izin alma süreçlerini önemsemediğini belirtti. Ayrıca, ruhsat devir işlemleri sırasında itfaiye raporu alınmadığını ifade etti.

Mahkemenin kararı ve erteleme

Mahkeme heyeti, işletme ruhsatı ve itfaiye raporlarının gerekli kurumlardan istenilmesine karar vererek duruşmayı 7-8 Ekim tarihine erteledi.