Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Kayserispor ile karşılaşmaya hazırlanırken, sakatlık sorunu yaşayan Al Musrati'nin yerine kimin oynayacağı belli oldu. Sabah Gazetesi’nin haberine göre, Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, orta sahada Gedson Fernandes'in yanında Cher Ndour'a şans verecek.

Al Musrati’nin yokluğunda teknik ekibin, Salih Uçan ve Cher Ndour arasında yaptığı tercih, İtalyan oyuncu Ndour’dan yana oldu. Beşiktaş'ta ayrıca, genç yetenek Semih Kılıçsoy’un da üç maç aradan sonra ilk 11’de görev alması bekleniyor.

Sağ bek pozisyonunda hastalığı bulunan Svensson’un durumu ise maç günü netleşecek. Forma giyememesi durumunda Rashica'nın sağ bekte, Joao Mario'nun ise sağ kanatta görev alması planlanıyor.