Transfer döneminde yaptığı transferlerle ses getiren Beşiktaş, kadroda düşünmediği isimleri göndermekte zorlanıyor. Siyah beyazlılar Vincent Aboubakar, Alex Oxlade Chamberlain ve Daniel Amartey ile bir toplantı daha gerçekleştirdi. Yöneticilerin bu üç futbolcu için birçok teklif getirdiği ancak bu üç futbolcunun da sözleşmesi gereği maaşının tamamını istediği ifade edildi. Bu üç futbolcudan ayrılığa en yakın ismin ise Vincent Aboubakar oldu.

Sercan Dikme'nin haberine göre, Beşiktaş Aboubakar’la sözleşme fesih için karşılıklı anlaşma sağladı. Aboubakar 1 senelik Hatayspor’a gidiyor ifadelerini kullanıldı.

Ayrılığı bekliyor

Transfer döneminin son gündemde olan ismi Kieran Trippier'in Beşiktaş'la sözleşme imzaladığı ve Aboubakar'ın ayrılığının resmiyete kavuşması halinde İngiliz futbolcunun siyah beyazlı formayı giyeceği iddia edildi.

Siyah-beyazlılar kadrodaki yabancılardan Muleka ve Colley’i kiralık yollamış; Rosier, Montero, Hasic ve Rebic’in sözleşmelerini sona erdirmişti.