Transfer dönemine sayılı günler kala Beşiktaş'ın kadrosu şekillenmeye başlıyor. Birçok isimle yolları ayıran siyah beyazlılarda ayrılıklar sürüyor. Vincent Aboubakar'ın sözleşmesini fesh edip Hatayspor'la mukavele imzalayacağı ifade edilirken gözden çıkarılan ve UEFA listesine yazılmayan Daniel Amartey'de ikna olmaya başladı. Süper Lig'den birçok ekibin teklifini geri çeviren Ganalı stopere bir talip daha çıktı.

Son olarak Eyüpspor'un teklif yaptığı ancak Ganalı futbolcunun maaşının tamamını Beşiktaş'tan istemesi üzerine Eyüpspor Ruben Vezo'yu kadrosuna katmıştı. Beşiktaş yönetiminin ısrarı üzerine tecrübeli stoperin ayrılığa yanaştığı ifade edildi. Sercan Dikme'nin haberine göre Daniel Amartey'in Türkiye'den bir takıma kiralık gitme ihtimali çok yüksek olduğunu öne sürdü. Bir diğer ismin ise geçen sezon Marsilya'da kiralık olarak geçiren Amadou Onana olduğu ifade edildi. Bu iki oyuncunun ayrılması durumunda Beşiktaş bir yabancı transfer yapacağı iddia edildi. Gündemde olan isimlerin başında ise Kieran Trippier olduğu ifade edildi.