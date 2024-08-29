Bu gece Avrupa Ligi için kritik bir maça çıkacak olan Beşiktaş'ta bir yandan da transfer çalışmaları devam ediyor. Uzun süredir adı ayrılık dedikodularıyla anılan Omar Colley ile ayrılık çok yakın. Giovanni Van Bronckhorst, yeni transfer Ausburg forması giyen Felix Uduokhai'nin takıma katılmasından sonra Colley'i kadroda düşünmüyor. Bu yaz transfer döneminde şu ana dek Jackson Muleka, Ante Rebic, Cenk Tosun, Umut Meraş, Valentin Rosier, Javi Montero, Ajdin Hasic, Amir Hadziahmetovic, Tayfur Bingöl, Kerem Atakan Kesgin ve Rachid Ghezzal ile yollarını ayıran Beşiktaş'ta, listeye Omar Colley eklendi.

Yağız Sabuncuoğlu haberine göre, Beşiktaş ve Omar Colley sözleşme feshi konusunda anlaşmaya vardı!

Adı Yunanistan kulübü PAOK ile geçen Colley'in Beşiktaş ile sene sonunda sona erecek sözleşmesini kısa sürede sonlandırması bekleniyor.

Beşiktaş karnesi

Şubat 2023'de Serie A takımı olan Sampdoria'dan 2.3 milyon Euro'ya takıma katılan Gambiyalı futbolcu, siyah beyazlı formayla toplam 46 maça çıktı. Geçen sezon 8 golle skorer bir stoper olduğunu ispatlayan Colley dikkat çekmişti.

Tecrübeli oyuncu, Beşiktaş kariyerinde bir Türkiye Kupası ve bir Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.