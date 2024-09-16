Dün akşam oynanan derbide Trabzonspor ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş gösterdiği performansla dikkat çekiyor. 3 maçlık galibiyet serisi yakalayan siyah beyazlılar bu beraberlikle bu serisi de son buldu. Beşiktaş bu beraberliğe rağmen geçen sezona göre müthiş bir ivme yakaladı.

Geçtiğimiz sezonun tamamında oluğu gibi, sezon başında da kötü olan siyah beyazlılar, ilk 5 hafta sonunda 7 puanla 10'uncu sırada yer alıyordu. 5 maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlik alan Beşiktaş, daha 5 maçta 2 mağlubiyete ulaşmıştı. Bu sezona ise çok formda giren Beşiktaş, teknik direktör Giovanni van Bronckhorst yönetiminde, bir haftasını bay geçtiği ligde 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlikle 10 puan topladı ve 4'üncü sırada yer aldı.

Gedson Fernandes kariyer rekoru kırmasına 1 gol kaldı

Beşiktaş'ta bu sezon Rafa ve Immobile gibi yıldızlar damga vururken bunların arasında en çok göze çarpan isimlerden birisi de Gedson Fernandes oldu. Siyah beyazlı takımda iki sezondur gösterdiği performansla taraftarın bir kısmından eleştirilen ve takımdan gönderilmesi gündeme gelen Gedson, bu sezon Giovanni Van Bronckhorst ile başka bir profil çizdi. Portekizli, çıktığı 7 karşılaşmada 5 gol 2 asistlik performansla toplamda 7 gole katkıda bulundu.