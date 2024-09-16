Tahliye sonrasında sosyal medyaya ara vereceğini belirten Dilan Polat, bugün yaptığı romantik paylaşımıyla takipçilerine geri döndü.

Sessizlikten sonra ilk mesaj

Instagram hesabında eşi Engin Polat ile birlikte çekilmiş bir fotoğraf paylaşan Dilan Polat, Romantik paylaşımının ardından takipçilerinden gelen yoğun ilgiye kayıtsız kalmayan Polat, bir konuşma paylaşarak şu sözleri söyledi: "Sesimi duymak isteyenler çok olmuş. Binlerce mesaj var, inanılmaz değerlisiniz benim için."

Bu mesajıyla takipçilerine olan sevgisini dile getiren Dilan Polat, sosyal medya üzerinden sevenleriyle yeniden buluşmanın mutluluğunu yaşadığını belirtti.