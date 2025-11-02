Beşiktaş Kulübü’nde 2025 Yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı’nda gündeme bomba gibi düşen bir karar çıktı.

Sinan Erdem Spor Salonu’nda yapılan toplantıda, eski başkan Hasan Arat’ın kulüp üyeliğinden 1 yıl süreyle geçici olarak çıkarılmasına karar verildi.

Disiplin Kurulu’nun tavsiye ettiği ceza, genel kurulda yapılan oylama sonucu oy çokluğuyla kabul edildi.

OYLAMA SONUCU: 1 YIL GEÇİCİ İHRAÇ

Genel Kurul’da gündemin en dikkat çeken maddesi, disiplin kurulunun Hasan Arat’a yönelik kararı oldu.

Yapılan oylamada çoğunluk, Arat’ın kulüp üyeliğinden 1 yıl süreyle uzaklaştırılması yönünde oy kullandı.

Bu karar, Beşiktaş camiasında büyük yankı uyandırdı.

ARAT'IN SAVUNMASI OKUNMADI

Eski başkan Hasan Arat’ın toplantıya katılmadığı, noter aracılığıyla 8 sayfalık yazılı bir savunma metnini Divan Kurulu’na gönderdiği öğrenildi.

Divan Kurulu Başkanı Affan Keçeci, bu metnin okunup okunmaması konusunda oylama yaptı.

Oylama sonucunda, genel kurul çoğunluğu savunma metninin okunmaması yönünde karar verdi.

KARAR CAMİADA GÜNDEM OLDU

Hasan Arat hakkında alınan karar, kulüp içinde farklı görüşlerin ortaya çıkmasına neden oldu.

Bazı üyeler kararı “demokratik bir süreç” olarak değerlendirirken, bazıları ise “savunma hakkının kısıtlandığı” gerekçesiyle eleştiride bulundu.

HASAN ARAT KİMDİR?

Beşiktaş’ın eski başkanı Hasan Arat, 2023 sonunda yapılan olağanüstü kongrede göreve gelmiş, kısa sürede kulübün mali ve idari yapısında reform adımları atmıştı.

Arat, 2024 yılı sonunda yapılan seçimde görevi yeni yönetime devretmişti.