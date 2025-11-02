Fransa’nın başkenti Paris’te 19 Ekim’de gerçekleşen Louvre Müzesi soygununa ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

Organize hırsızlık suçuna karıştığı iddiasıyla bir şüpheli daha tutuklandı. Böylece olayla ilgili tutuklu sayısı üçe yükseldi.

Tutuklu sayısı 3’e çıktı

Fransız basınında yer alan haberlere göre, bu hafta gözaltına alınan beş şüpheli, Paris Sulh Mahkemesi’nde hâkim karşısına çıkarıldı.

Üç kişi serbest bırakılırken, aralarında 38 yaşındaki bir kadının da bulunduğu iki kişi hakkında organize hırsızlık suçuna iştirak etmek ve suç örgütü kurmak suçlamalarıyla soruşturma başlatıldı.

Kadın şüpheli mahkeme kararıyla tutuklanırken, böylece Louvre Müzesi soygunuyla bağlantılı tutuklu sayısı 3’e yükselmiş oldu.

Louvre Müzesi nasıl soyuldu?

Her gün binlerce ziyaretçiyi ağırlayan ve 35 binden fazla eserin bulunduğu Louvre Müzesi, 19 Ekim sabahı büyük bir hırsızlık olayıyla sarsılmıştı.

Sabah erken saatlerde müze dışındaki bir yük asansörünü kullanan kimliği henüz belirlenemeyen dört kişi, camı kırarak Kraliyet mücevherlerinin sergilendiği Apollo Galerisi’ne girmişti.

Yaklaşık 7 dakika süren soygun sırasında, hırsızlar 88 milyon euro değerinde 9 parça mücevheri çalmış, kaçarken ise İmparatoriçe Eugénie’ye ait taç yere düşerek hasar görmüştü.

Hırsızlar motosikletlerle olay yerinden kaçarken, müze güvenlik nedeniyle geçici olarak kapatılmış, üç gün sonra yeniden açılmıştı.

Müze Müdürü: “Engellenebilir bir başarısızlık”

Louvre Müzesi Müdürü Laurence des Cars, olayın ardından yaptığı açıklamada,

“Pazar günü müze profesyonellerinin en çok korktuğu şey yaşandı. Koruduğumuz eserler çalındı. Bu bizim için büyük bir yara.”

ifadelerini kullanmıştı.

Des Cars, 2021’de Louvre’un tarihindeki ilk kadın başkan olarak göreve başlamıştı.

Hırsızlığı “engellenebilir bir güvenlik zafiyeti” olarak nitelendiren des Cars, müze bünyesinde kalıcı bir polis karakolu kurulması çağrısında bulunmuştu.

İstifasını hem Kültür Bakanlığı’na hem de Cumhurbaşkanlığı’na sunduğunu açıklayan des Cars’ın istifası reddedilmişti.

Fransa polisi soygunun izinde

Fransız polisi, mücevherlerin akıbeti ve hırsızlıkta kullanılan motosikletlerin izi üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.

Soruşturmanın, uluslararası organize suç bağlantısı ihtimaliyle genişletildiği bildirildi.