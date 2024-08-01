İtalya Serie A ekiplerinden Lecce, Beşiktaş'ın Kamerunlu orta saha oyuncusu Jean Onana'ya talip oldu. Lecce Teknik Heyet Sorumlusu Pantaleo Corvino, Onana'nın güçlü bir oyuncu olduğunu ve transfer için şartların uygun olup olmadığını değerlendireceklerini söyledi. İtalyan basınında çıkan haberlerde, Lecce'nin Onana'yı kiralık olarak kadrosuna katmak istediği belirtilmişti.

Beşiktaş'ta Jean Onana'nın durumu

Jean Onana, geçen sezonun ikinci yarısında Marsilya'ya kiralık olarak gitmişti. Beşiktaş'ta Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst'un planlarında yer almayan Onana, siyah-beyazlı formayla çıktığı 10 maçta 1 asist yaptı. Beşiktaş, Onana'nın yüksek maaşı nedeniyle kadroda tutmak istemiyor ve oyuncunun transfer olmasını bekliyor.

Yabancı sayısı azaltılmaya çalışılıyor

Beşiktaş, kadroda düşünülmeyen diğer yabancı oyuncularla yollarını ayırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Ante Rebic ve Hasic'in sözleşmeleri feshedilirken, Amartey, Chamberlain, Aboubakar ve Montero'nun da takımdan ayrılması bekleniyor. Ancak, oyuncuların yüksek maaşları nedeniyle transfer tekliflerini kabul etmemeleri, Beşiktaş'ın bu süreçteki en büyük zorluğu oluşturuyor.

Beşiktaş'tan ayrılmak istemiyorlar

Amartey, Montero, Aboubakar gibi oyunculara çeşitli kulüplerden teklifler gelmiş durumda. Ancak, Beşiktaş'ta aldıkları maaşın yüksek olması, oyuncuların bu teklifleri kabul etmelerini zorlaştırıyor. Özellikle Montero'ya Fransa'dan, Amartey'e Portekiz ve İspanya'dan, Aboubakar'a ise Brezilya ve Amerika'dan teklifler olduğu biliniyor.