Beşiktaş yönetimi uzun süredir uğraş verdiği sol kanat transferinde mutlu sona yaklaştı. Portekiz’in A Bola gazetesi, siyah beyazlıların Joao Mario ile prensipte anlaştığını ve kulübü Benfica ile bonservis pazarlığına başladığını yazdı. Piyasa değeri 4 milyon Euro olan Portekizli futbolcu için Portekiz ekibinin 5 milyon Euro için ısrarcı olduğunu ifade etti. Beşiktaş'ın ise bu rakamı 4 milyon Euro seviyelerine çekeceği belirtildi.

Inter rekor bedel ödemişti

Sporting, Vitorio Setubal, Inter, West Ham, Lokomotif Moskova, Benfica gibi takımlarda forma giyen Portekizli futbolcu, 56 kez de milli takım forması giydi. Inter, 2016’da yıldız oyuncu için Sporting’e 44.8 milyon Euro bonservis bedeli ödemişti. Joao Mario bu sezon 2 maçta görev yaptı.