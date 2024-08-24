Beşiktaş kaptanı Necip Uysal, antrenmanda yaşadığı sakatlık nedeniyle ciddi bir sorunla karşı karşıya kaldı. Siyah-beyazlı kulüp, Necip Uysal'ın ön çapraz bağlarında sakatlık tespit edildiğini açıkladı. Bu tür sakatlıkların genellikle 6 ila 8 ay arasında bir iyileşme süreci gerektiriyor.

Bu durum, Necip Uysal'ın sezonun büyük bir bölümünde sahalardan uzak kalacağı anlamına geliyor. Beşiktaş, kaptanlarının bu zorlu süreçten en kısa sürede dönmesi için gereken tüm desteği vereceğini belirtti.

Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"Futbol A Takımımızın bugün gerçekleştirdiği antrenmanda sol dizinde rotasyonel yaralanma meydana gelen futbolcumuz Necip Uysal’ın Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde yapılan muayene ve MR görüntülemesinde, sol dizinde ön çapraz bağ yaralanması tespit edilmiştir. Necip Uysal’ın tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır."