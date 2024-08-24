7 İlçede geniş çaplı operasyon

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 1-23 Ağustos tarihleri arasında Sancaktepe, Başakşehir, Sultanbeyli, Küçükçekmece, Bağcılar, Gaziosmanpaşa ve Beyoğlu ilçelerinde operasyon gerçekleştirdi.

Silah ve uyuşturucu ele geçirildi

Operasyonlarda 47 ruhsatsız tabanca, 3 gram uyuşturucu, 1 balistik yelek ve bin 271 fişek ele geçirildi. Ayrıca çeşitli kurusıkı tabancalar ve malzemeleri de bulundu.

Tutuklamalar ve gözaltılar

52 şüpheliden 28’i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler üzerindeki işlemler devam ediyor.