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Ekipler, sahil boyunca detaylı tarama yaparken, hava araçları da deniz üzerinde gözlem uçuşlarına devam ediyor. Beşiktaş’tan başlatılan çalışmaların Çanakkale’ye kadar genişletilmesi, akıntının etkisiyle iki kardeşin bölgeye sürüklenmiş olabileceği ihtimali üzerine gerçekleşti.

Çanakkale’de yürütülen çalışmalara AFAD Çanakkale İl Müdürlüğü koordinasyonunda; UMKE, Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, Deniz Polis Eğitim Merkezi, Deniz Hava Üs Komutanlığı, Orman Bölge Müdürlüğü, İl Özel İdaresi Arama Kurtarma ve AKUT ekipleri katılıyor. Arama kurtarma operasyonu havadan ve karadan titizlikle sürdürülüyor.

İstanbul Beşiktaş Bebek sahilinde 23 Kasım’da deniz e düşerek kaybolan Ayşe ve kardeşi Velat Can’ı arama çalışmaları genişletilerek Çanakkale sahil şeridine taşındı.

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