Mergen Çayı kıyısında yaklaşık 100 bin metrekarelik alanda başlatılan proje, ilçeyi kuru meyve ticaretinde merkez haline getirmeyi hedefliyor. Kooperatif Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Kırlıoğlu ve Yönetim Kurulu Üyeleri Yahya Anlıak ile Mehmet Aksüt, saha çalışmalarını yerinde inceleyerek gelinen süreç hakkında bilgi verdi.

“Nazilli’yi Ticaretin Kalbi Yapacağız”

Projenin detaylarını paylaşan Başkan Nurettin Kırlıoğlu, İncirciler Sitesi’nin ilçeye büyük katkılar sağlayacağını belirtti. Kırlıoğlu, “Nazilli’nin ticari yapısını değiştirecek, sadece incir değil zeytin ve kuruyemiş gibi ürünlerin de yer alacağı dev bir merkez kuruyoruz. Burada hedefimiz 70 bin metrekarelik kapalı alanda 140 ticarethane oluşturmak. Şu an 99 üyemiz var ve çalışmalar hızla devam ediyor” dedi.

Kooperatif Başkanı, zorlu süreci başarıyla aştıklarını vurgulayarak, “Bu projeye 4 yıl önce başladık. Arazinin devralınması ve ıslah çalışmaları en zorlu aşamalardı. Bugün itibarıyla projenin yüzde 60’ı tamamlandı, geriye kalan yüzde 40’lık kısım için ise hız kesmeden çalışıyoruz. 2025 yılı Ekim ayında temel atmayı planlıyoruz. Temel atıldıktan sonra ise bir buçuk yıl içerisinde projemizi tamamlayacağız” şeklinde konuştu.

“İncir Almaya Gelen Her Şeyi Alacak”

İncirciler Sitesi’nin sadece ticari bir merkez değil, bölge ekonomisine katma değer sağlayacak modern bir yapı olacağını vurgulayan Kırlıoğlu, “Şu an Nazilli, Türkiye’de işlenen incirin yüzde 40’ını karşılıyor. Biz bu oranı yüzde 90’a çıkarmayı hedefliyoruz. İncir almaya gelen bir tüccar, buradan zeytinyağı, patlıcan ve diğer yöresel ürünleri de alabilecek. Modern, hijyenik ve soğuk hava depolarına sahip bir tesis kuracağız. Bu sayede ilçeye fabrikaların gelmesi de hızlanacak. Böylece istihdam artacak, Nazilli ekonomisi canlanacak” ifadelerini kullandı.

“Tüccarı Apartman Altından Kurtaracağız”

Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Aksüt ise projenin tüccarlar için büyük avantaj sağlayacağını ifade ederek, “Burası tüccarları ve üreticileri bir araya getirecek örnek bir site olacak. Hem alıcı hem de satıcı burada buluşacak. Artık tüccarlar apartman altlarından kurtulup, modern ve profesyonel bir ortamda ticaret yapacak. Projemizi önümüzdeki 2-3 yıl içinde tamamlayacağız” dedi.

“Köylüler İçin Büyük Avantaj”

Projenin bölgedeki üreticiler için önemli bir fırsat olduğuna dikkat çeken Yönetim Kurulu Üyesi Yahya Anlıak ise, “Köylüler incirini veya diğer ürünlerini nereye satacağını düşünmeyecek. 99 dükkan demek, 99 tane alıcı demek. Bu site, sadece Nazilli için değil çevre ilçeler Kuyucak, Karacasu, Bozdoğan ve Sultanhisar için de büyük bir avantaj sağlayacak. İncirin başkenti olan Nazilli, bu projeyle hak ettiği değeri bulacak” şeklinde konuştu.

Nazilli’nin Geleceği İçin Büyük Adım

İncirciler Sitesi projesi, Nazilli’yi kuru meyve ticaretinde zirveye taşıyacak dev bir adım olarak görülüyor. Hem ekonomik canlanma hem de istihdam alanında bölgeye büyük katkı sağlayacak olan proje, tamamlandığında modern ve işlevsel yapısıyla dikkat çekecek.