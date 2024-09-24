Beşiktaş, Süper Lig’in 6. haftasında sahasında Eyüpspor’u 2-1 mağlup ederken, genç yıldız Semih Kılıçsoy'un katkısı dikkat çekti. Son üç maçta yedek kulübesinde kalan Semih, Eyüpspor maçının son anlarında kazandırdığı penaltı ile takımının galibiyetine önemli bir katkı sağladı.

3 maçtır yedek kalıyor

Beşiktaş’ın önemli yeteneklerinden biri olan Semih Kılıçsoy, son dönemde ilk 11’deki yerini kaybetmişti. Sivasspor ve Trabzonspor maçlarında oyuna sonradan dahil olan genç golcü, Eyüpspor maçında da 66. dakikada oyuna girerek farkını gösterdi. Skorun 1-1 olduğu kritik anlarda yaptığı etkili performansla penaltı kazandıran Semih, Beşiktaş’ın galibiyetinin mimarları arasında yer aldı.

Semih ilk 11'e dönüyor

Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst’un, Semih Kılıçsoy’un performansından memnun olduğu ve genç futbolcuya ilerleyen maçlarda ilk 11’de şans vermeyi planladığı öğrenildi. Semih, Joao Mario’nun transferi sonrasında ilk 11'deki yerini kaybetmesine rağmen sahada gösterdiği etkili performansla göz doldurmaya devam ediyor.

Joao Mario orta sahada parladı

Eyüpspor maçında kanatta görev alan Joao Mario, 66. dakikada Semih’in oyuna girmesiyle birlikte orta sahaya geçti. Portekizli futbolcu, merkezdeki performansıyla beğeni topladı ve Beşiktaş’ın hücum organizasyonlarında sorumluluk alarak takımına katkı sağladı.