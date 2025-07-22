Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında Shakhtar Donetsk’i ağırlayacak. Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer’in sahaya süreceği ilk 11 büyük ölçüde netleşti. Tammy Abraham, David Jurasek ve Orkun Kökçü gibi yeni transferlerin forma giymesi bekleniyor.
Kalede Mert Günok olacak
Beşiktaş’ta sezonun ilk resmi maçında kaleyi tecrübeli file bekçisi Mert Günok koruyacak. Sağ bekte Svensson, sol bekte yeni transfer David Jurasek görev alacak.
Stoper hattı netleşti
Stoperde Brezilyalı savunmacı Gabriel Paulista ile Almanyalı savunmacısı Felix Uduokhai forma giyecek. Bu ikili sezon boyunca savunmanın bel kemiğini oluşturması bekleniyor.
Orta sahada genç ve dinamik kadro
Savunma önünde Demir Ege Tıknaz görev alacak. Yanında, yeni transfer Orkun Kökçü yer alacak. İki oyuncunun önünde ise tecrübeli orta saha oyuncusu Rafa Silva oynayacak.
Kanatlarda Mario ve Rashica
Hücum hattının sağında Milot Rashica, sol kanatta ise Portekizli oyuncu Joao Mario görev yapacak. İki oyuncunun hücumda etkin rol üstlenmesi bekleniyor.
Abraham sahada olacak
İleri uçta yeni transfer Tammy Abraham yer alacak. İngiliz golcü, Beşiktaş formasını ilk kez Avrupa maçında giyecek.