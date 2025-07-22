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Haziranda bütçe açığı 33O milyar liraya yükseldi

İleri uçta yeni transfer Tammy Abraham yer alacak. İngiliz golcü, Beşiktaş formasını ilk kez Avrupa maçında giyecek.

Hücum hattının sağında Milot Rashica, sol kanatta ise Portekizli oyuncu Joao Mario görev yapacak. İki oyuncunun hücumda etkin rol üstlenmesi bekleniyor.

Savunma önünde Demir Ege Tıknaz görev alacak. Yanında, yeni transfer Orkun Kökçü yer alacak. İki oyuncunun önünde ise tecrübeli orta saha oyuncusu Rafa Silva oynayacak.

Stoperde Brezilyalı savunmacı Gabriel Paulista ile Almanyalı savunmacısı Felix Uduokhai forma giyecek. Bu ikili sezon boyunca savunmanın bel kemiğini oluşturması bekleniyor.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında Shakhtar Donetsk’i ağırlayacak. Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer’in sahaya süreceği ilk 11 büyük ölçüde netleşti. Tammy Abraham, David Jurasek ve Orkun Kökçü gibi yeni transferlerin forma giymesi bekleniyor.

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