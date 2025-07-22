Altan Öymen ve Lale Karabıyık’a veda

Cumhuriyet Halk Partisi, eski Genel Başkan Altan Öymen’in vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı. Parti, aynı zamanda eski Bursa Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık’ın hayatını kaybetmesinden dolayı da büyük üzüntü duyduklarını ifade etti. CHP, bu iki önemli ismin demokrasiye ve partiye kattıkları değerleri unutmayacaklarını belirtti.

CHP: “Seçilmiş belediye başkanlarına siyasi operasyon yapılıyor”

CHP, 19 Mart’ta İstanbul'da başlatılan ve başta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu olmak üzere, birçok CHP’li belediye başkanını etkileyen yargı sürecine dair önemli açıklamalarda bulundu.

Parti yetkilileri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı ve bazı savcılar hakkında Hâkimler ve Savcılar Kurulu'na (HSK) şikayette bulunduklarını belirtti. Bu süreçte savunma hakkının, adil yargılanma ilkesinin ve masumiyet karinesinin ihlal edildiği vurgulandı.

Murat Çalık'ın sağlık durumu gündemde

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın tutukluluğu ve cezaevi süreci, CHP tarafından “hukuk dışı ve insan haklarına aykırı” olarak değerlendirildi. Geçirdiği rahatsızlıklar nedeniyle önce Silivri Cezaevi'ne, ardından İzmir Kırıklar F Tipi Cezaevi'ne sevk edilen Çalık’ın sağlık durumunun ciddi olduğu bildirildi. CHP, Murat Çalık’ın derhal tahliye edilmesi gerektiğini savundu.

CHP'den asgari ücret ve emekli maaşları için çağrı

Parti yetkilileri, Temmuz sonuna gelinmesine rağmen asgari ücretin artırılmamasını eleştirdi. CHP'nin, asgari ücretin 30.205 TL’ye çıkarılması ve en düşük emekli maaşının asgari ücret düzeyine çekilmesine ilişkin verdiği yasa tekliflerinin meclis gündemine alınmadığı belirtildi.

Zeytinlik düzenlemesine karşı AYM başvurusu yolda

Meclisten geçen ve kamuoyunda “Zeytinlik Yasası” olarak bilinen yasa teklifine de tepki gösteren CHP, düzenlemenin doğaya ihanet olduğunu vurguladı. 26 köyün etkilenmesinden ve zeytinliklerin maden şirketlerine açılmasından endişe duyduklarını belirten CHP, bu düzenlemenin iptali için Anayasa Mahkemesi’ne başvuracaklarını duyurdu.

İşsizlik ve borçlanma verileri gündeme taşındı

CHP, işsizlik sigortası başvurularının ve vatandaşların bireysel kredi borçlarının hızla arttığını vurguladı. Ek bütçeye ihtiyaç duyulabileceğini belirten parti, bu ek bütçeden emekliye ve asgari ücretliye bir katkı sağlanmayacağını ifade etti.

Milli Eğitim Bakanı eleştirildi

CHP, Milli Eğitim Bakanı’nın son açıklamaları ve politikaları nedeniyle görevden alınması gerektiğini savundu. LGS sınavları, ÇEDES projeleri ve tarikat protokollerine dikkat çekilerek bakanın söylemleri eleştirildi.

Rabia Naz Vatan davası yeniden gündemde

Parti, 7 yıl önce şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden Rabia Naz Vatan'ın babası Şaban Vatan’ın cezaevine konulmasını eleştirerek, bu kararın vicdani olmadığını savundu. Dönemin siyasi isimlerine atıfla dava sürecinin adalet çerçevesinde yeniden ele alınması gerektiğini vurguladı.