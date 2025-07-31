Beşiktaş’ın genç golcüsü Semih Kılıçsoy, İtalya Serie A takımlarından Cagliari ile anlaşmaya vardı. Taraflar prensipte el sıkıştı. Resmi açıklamanın kısa sürede yapılması bekleniyor.



Cagliari ve Beşiktaş prensipte anlaştı

İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio’nun haberine göre, Beşiktaş ile Cagliari kulüpleri, 19 yaşındaki forvet oyuncusu Semih Kılıçsoy’un transferi için prensip anlaşmasına vardı. Görüşmelerin son aşamasına gelindiği ve kısa süre içinde resmi imzaların atılmasının beklendiği belirtildi.

Beşiktaş kariyerine altyapıda başladı

Beşiktaş altyapısında yetişen Semih Kılıçsoy, A Takım’da forma giydiği 86 maçta 16 gol ve 9 asistlik performans sergiledi. Özellikle geçen sezon gösterdiği çıkışla dikkat çeken genç futbolcu, Avrupa kulüplerinin radarına girmişti.

Serie A kariyeri başlıyor

Kılıçsoy’un Serie A’ya transferi, hem oyuncunun kariyerinde yeni bir sayfa açacak hem de Beşiktaş’a gelir sağlayacak. Transferin detayları ve bonservis bedeli henüz resmi olarak açıklanmadı. Cagliari’nin oyuncu ile uzun vadeli bir sözleşme imzalaması bekleniyor.