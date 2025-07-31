Aydın’ın Çine ilçesinde “Kasten Öldürme” suçundan aranan A.A. isimli şahıs, jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla Ovacık Mahallesi’nde yakalandı.

Jandarma kapsamlı çalışma yürüttü

Çine İlçe Jandarma Komutanlığı, aranan şahsın yakalanması için kapsamlı bir çalışma gerçekleştirdi. Hakkında kesinleşmiş 6 yıl 15 gün hapis cezası bulunan A.A.’nın izine ulaşıldı.

Şüpheli gözaltına alındı ve tutuklandı

Operasyon sonrası gözaltına alınan A.A., adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklandı ve cezaevine gönderildi.

Çine İlçe Jandarma Komutanlığı, suçluların yakalanması ve adalete teslim edilmesi için çalışmalarını aralıksız sürdürdü.