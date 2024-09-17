Beşiktaş, Süper Lig’de bu sezonki ilk puan kaybını Trabzonspor deplasmanında yaşadı. Milliyet'in haberine göre rakibinin 13. dakikada 10 kişi kalmasına rağmen 1-1’lik skorla sahadan ayrılan siyah-beyazlılarda, yedek oyuncuların katkı verememesi gözlerin kulübeye çevrilmesine neden oldu.

Yedeklerden sadece 2 gol katkısı geldi

Trabzonspor karşısında sonradan oyuna dahil olan Ernest Muçi, Semih Kılıçsoy, Mustafa Erhan Hekimoğlu, Onur Bulut ve Salih Uçan beklenen performansı sergileyemedi. Bu sezon Beşiktaş yedeklerinden sadece iki gol katkısı geldi. Salih Uçan, Lugano’ya karşı 90+2’de gol atarken, Muçi Antalyaspor’a karşı 90+5’te gol kaydetmişti. Diğer maçlarda yedeklerden gol katkısı gelmedi.

Yedek kulübesinin yeterliliği, UEFA Avrupa Ligi maçları öncesi Beşiktaş teknik heyetinde endişe yaratmış durumda. Özellikle forvet hattında Cenk Tosun ve Jackson Muleka’nın ayrılmasının ardından sadece Ciro Immobile’nin transfer edilmesi eksiklik olarak görülüyor.