Beşiktaş, deneyimli file bekçisi Mert Günok'un sözleşmesini 2+1 yıllık yeni bir anlaşmayla uzattığını açıkladı. Başkan Serdal Adalı’nın da katıldığı imza töreninde, Günok’un Beşiktaş’a bağlılığı bir kez daha vurgulandı.

Beşiktaş’tan resmi açıklama

Kulübün yaptığı açıklamada, “BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde gerçekleşen törende Başkanımız Serdal Adalı, profesyonel futbolcumuz Mert Günok’a yeni sözleşmesinde başarılar diledi” denildi.

"Futbolu Beşiktaş’ta bırakmak istiyorum"

Kariyerini siyah-beyazlı forma altında noktalamayı hedeflediğini belirten Mert Günok, şunları söyledi:

“Bu kulüpte kalmaktan dolayı çok mutluyum. Beşiktaş’ta daha iyi günler yaşamak ve futbolu burada bırakmak istiyorum. Yeni hocamıza da başarılar diliyorum. Taraftarlarımızın desteğiyle daha güzel bir Beşiktaş izleteceğiz.”

Deneyimli kaleci, hem saha içinde hem saha dışında takıma liderlik etmeyi sürdüreceğini ifade ederken, taraftarlara daha başarılı bir sezon sözü verdi.