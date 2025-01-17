Ordu’nun Altınordu ilçesinde, 7 Kasım 2024’te meydana gelen kazada, 26 yaşındaki Jandarma Uzman Çavuş Önder Öztürk, karşıya geçmekte olan bir yayaya çarpmamak için yaptığı ani manevra sonucu aracıyla takla attı. Kaza, saat 23.50’de Cumhuriyet Mahallesi’nde gerçekleşti.

Yoğun bakımda geçen 71 gün

Ağır yaralanan Önder Öztürk, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Ordu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. 71 gün boyunca yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Öztürk, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Genç baba hayata veda etti

Evli ve bir çocuk babası olan Önder Öztürk’ün cenazesi, 18 Ocak Cumartesi günü Ünye ilçesi Pelitliyatak Mahallesi Orta Cami’de kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek. Kazanın ardından ailesi ve meslektaşları derin bir üzüntü yaşarken, olayın yayaya çarpmamak için yaptığı fedakârlığın sonucunda gerçekleşmesi dikkat çekti.