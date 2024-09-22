Beşiktaş, Süper Lig'deki mücadelesinde Eyüpspor'u konuk etti. Maçta, ilk yarıda M. Rashica'nın 20. dakikada attığı golle öne geçen Beşiktaş, ikinci yarıda büyük bir mücadeleye sahne oldu. Eyüpspor, Emre Akbaba'nın 64. dakikada penaltıdan attığı golle durumu eşitledi. Ancak Beşiktaş, maçın son anlarında C. Immobile'in 90+3'te kullandığı penaltıyla galip gelmeyi başardı.

İlk yarı: Beşiktaş'ın avantajı

Maçın başlama düdüğüyle birlikte Beşiktaş, topa sahip olma oranıyla rakibine üstünlük kurdu. 20. dakikada M. Rashica'nın şık vuruşuyla öne geçerek soyunma odasına 1-0'lık avantajla girdi.

İkinci yarı: Eyüpspor'un geri dönüş çabası

İkinci yarıya daha istekli başlayan Eyüpspor, 64. dakikada kazandığı penaltı ile Emre Akbaba'nın golüyle eşitliği sağladı. Bu gol, Eyüpspor'un maçı kazanma umudunu artırdı ve maçın temposu yükseldi.

Son anlarda gelen penaltı

Maçın sonlarına yaklaşırken, Beşiktaş'ın atağında yaşanan bir faul sonucu verilen penaltı, C. Immobile tarafından gole çevrildi. 90+3'te gelen bu gol, Beşiktaş'a 2-1'lik galibiyeti getirdi.

Beşiktaş, zorlu bir mücadele sonunda önemli bir galibiyet alarak puan sıralamasında daha üst sıralara tırmanmayı hedefliyor. Eyüpspor ise, mücadeleci oyunuyla takdir topladı ancak son dakikada yediği golle sahadan mağlup ayrıldı.