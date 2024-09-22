Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, pamuk hasat sezonunun başlamasıyla çiftçileri ziyaret ederek, zorlu şartlar altında çalışan üreticilerin sorunlarını dinledi. Susuzluk ve yükselen maliyetler, pamuk üreticilerini olumsuz etkiliyor.

Üreticilerin sorunları

Germencik’te pamuk hasadına başlayan çiftçiler, bu yıl mahsulün zayıf kalmasının başlıca sebebi olarak susuzluğu gösteriyor. Yüksek girdi maliyetleri ve düşük ürün fiyatları, çiftçilerin umudunu zedeliyor. Üreticiler, "Her şeye rağmen çalışmaya devam ediyoruz, ama destek bekliyoruz," diyor.

Başkan Zencirci’nin ziyareti

Başkan Burak Zencirci, çiftçilerle yaptığı sohbetlerde, üreticilerin sorunlarını birinci ağızdan dinleyerek, devlet desteğinin gerekliliğine vurgu yaptı. "Pamuk, üreticimizin alın teriyle yetiştirdiği bir üründür, ancak emeğinin karşılığını alamıyor," şeklinde konuştu.

Destek ihtiyacı

Zencirci, üreticilerin yaşadığı sıkıntılara dikkat çekerek, yetkililerden prim desteği konusunda duyarlılık beklediklerini ifade etti. "Tarlanın ve çiftçinin durumunu göz önünde bulundurarak alınacak önlemler, üreticinin yüzünü güldürebilir," diye ekledi.

Gelecek umudu

Çiftçiler, bu zorlu süreçte umutlarını kaybetmeden üretmeye devam etme azmindeler. "Zor şartlara rağmen pamuk hasadı yapıyoruz, ancak bu durum sürdürülebilir değil," diyen çiftçiler, hükümetin alacağı desteklerin hayati önem taşıdığını belirtiyor.