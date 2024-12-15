Beşiktaş, bugün yapılan antrenmanda sağ alt baldır arka bölgesinde ağrı hisseden Milot Rashica’nın sağlık durumu hakkında açıklamada bulundu. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, oyuncunun Adana Demirspor maçında kadroda yer almayacağı bildirildi.

Kulübün resmi açıklaması şöyle:“Futbol A Takımımızın bugün yaptığı antrenmanda sağ alt baldır arka bölgesinde ağrı hissettiği için çalışmaya devam edemeyen futbolcumuz Milot Rashica’nın yapılan değerlendirme ve Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde sağ alt baldır arka adalesinde (soleus) gerilme ve kanama tespit edilmiştir. Adana Demirspor maçı kadrosundan çıkarılan Milot Rashica’nın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.”

Rashica’nın durumu takip ediliyor

Beşiktaş teknik ekibi ve sağlık ekibi, Rashica’nın sakatlık sürecini yakından takip edecek. Takımın önemli oyuncularından biri olan Rashica’nın sahalara ne zaman döneceği yapılacak kontrollerin ardından netlik kazanacak.