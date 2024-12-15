Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, alacak meselesi nedeniyle husumet bulunan iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Kuşlubahçe Mahallesi Okul Caddesi'nde gerçekleşen olayda, M.B. (22) ile E.A. (20) ve yanındaki arkadaşları arasında başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

Silahlı saldırı, M.B.’yi ağır yaraladı

Kavga sırasında M.B., taraflardan biri tarafından silahla vurularak ağır yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri hızla olay yerine sevk edildi. Yaralı M.B., sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis 5 şüpheliyi kısa sürede yakaladı

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Gasp Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından kaçan 5 şüpheliyi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Polis, olayla ilgili soruşturmasını derinleştiriyor.

Olayın ardında alacak meselesi mi var?

Olayın alacak meselesi yüzünden çıktığı belirtilirken, polis ekipleri, kavgaya neden olan husumeti tam olarak belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor. Olayın ardından mahalledeki güvenlik önlemleri artırıldı.