Beşiktaş, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer ile yolların ayrılacağı ve yerine Nuri Şahin'in getirileceği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını duyurdu. Siyah-beyazlı kulüp, medyada yer alan bu iddiaların asılsız olduğunu belirtti.



İddialara kulüpten yanıt

Beşiktaş, Ole Gunnar Solskjaer ve Nuri Şahin hakkında son günlerde medyada yer alan iddialara resmi internet sitesi üzerinden açıklık getirdi.

Kulüpten yapılan duyuruda, teknik direktörlük değişikliğiyle ilgili olarak gündeme gelen isimlerin gerçeği yansıtmadığı vurgulandı.

“Asılsızdır” ifadesiyle net açıklama

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Teknik Direktörümüz Ole Gunnar Solskjaer ile yollarımızı ayıracağımız ve ardından Teknik Direktör Nuri Şahin ile sözleşme imzalayacağımız iddiasıyla yazılı ve görsel medyada dış basın kaynak gösterilerek yayımlanan haberler asılsızdır. Camiamızın ve kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.”

Beşiktaş, bu açıklamayla birlikte kamuoyunda oluşan bilgi kirliliğine net bir yanıt vermiş oldu.