Karşıyaka Belediyesi, “Hayvan Dostu Kent” vizyonuyla sahipsiz hayvanların sağlık ve refahını korumaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Son 15 ayda 29 bin 754 tedavi, 5 bin 453 kısırlaştırma ve 768 cerrahi operasyon gerçekleştiren belediye, can dostlara kapsamlı destek sağladı.



15 ayda 29 bini aşkın tedavi

Karşıyaka Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, sokak hayvanlarının yaşam koşullarını iyileştirmek amacıyla yoğun bir mesai yürütüyor. Son 15 aylık süreçte 29 bin 754 sahipsiz hayvan tedavi edilirken, 5 bin 453’ü kısırlaştırıldı. Ayrıca 768 cerrahi müdahale başarıyla tamamlandı. Vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda ÇÖZMER üzerinden 5 bin 637, CİMER üzerinden ise 501 başvuruya çözüm sağlandı.

Sahiplendirme ve farkındalık çalışmaları

Sahipsiz hayvanların kalıcı yuvalara kavuşması için 6 etkinlik düzenleyen belediye, bu etkinliklerde toplam 775 can dostun sahiplendirilmesini sağladı. “Patifest”, “Yaz Partisi” ve “Patili Şenlik” gibi etkinliklerle hem eğlenceli hem de farkındalık dolu anlar yaşatıldı.

Kedi evleri, mama bağışı ve dijital sistemler

Hayvan dostlarının beslenmesine katkı sunmak amacıyla ruhsat başvurularında mama bağışı şartı getirildi ve bu yolla 20 tona yakın mama toplandı. İlçeye 24 yeni kedi evi kazandırılarak toplam sayı 287’ye ulaştı. Ayrıca 20 mahallede aşılama ve kısırlaştırma çalışmaları gerçekleştirildi. patiyaka.karsiyaka.bel.tr üzerinden sunulan online randevu sistemiyle dijital hizmetler de devreye alındı.

Eğitimlerle kalıcı bilinç oluşturuluyor

Okullarda düzenlenen eğitim programlarıyla öğrencilere hayvan sevgisi aşılanırken, petshop işleyişi ve yerel gönüllü sistemleri hakkında da bilinç kazandırıldı. Toplumun farklı kesimlerinin farkındalığını artırmaya yönelik uygulamalar Karşıyaka’da hayvan haklarına saygılı bir kültür oluşturulmasını hedefliyor.